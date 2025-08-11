Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Это не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола»

Валерий Газзаев не поддержал идею ввести потолок зарплат в российском футболе.

Ранее стало известно , что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.

Министр Михаил Дегтярев заявил относительно готовящегося ужесточения лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«Как бывший игрок, как тренер я могу сказать, что потолок зарплат не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.