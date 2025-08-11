Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Это не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола»
Валерий Газзаев не поддержал идею ввести потолок зарплат в российском футболе.
Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.
Министр Михаил Дегтярев заявил относительно готовящегося ужесточения лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».
«Как бывший игрок, как тренер я могу сказать, что потолок зарплат не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32516 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости