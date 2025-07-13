Глава РФС Дюков о драке Смолова: «Неприятный эпизод. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Запрет игрокам ходить в «Кофеманию»? Обсудим на исполкоме»

Александр Дюков отреагировал на драку с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Драка Смолова? Неприятный эпизод, который не красит любого человека. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Но не могу сказать, что я это приветствую. Лучше избегать таких ситуаций.

Запретить футболистам ходить в «Кофеманию»? Интересное предложение. Обсудим на ближайшем исполкоме РФС», – сказал президент РФС.

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