Глава РФС Дюков о драке Смолова: «Неприятный эпизод. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Запрет игрокам ходить в «Кофеманию»? Обсудим на исполкоме»
Александр Дюков отреагировал на драку с участием Федора Смолова.
Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
«Драка Смолова? Неприятный эпизод, который не красит любого человека. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Но не могу сказать, что я это приветствую. Лучше избегать таких ситуаций.
Запретить футболистам ходить в «Кофеманию»? Интересное предложение. Обсудим на ближайшем исполкоме РФС», – сказал президент РФС.
Феномен «Кофемании»: драки стулом и за Собчак, стакан воды за 650 рублей, раф на овсяном
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