Гасилин о драке Смолова: «Федор – образованный, воспитанный, умный и эрудированный человек. Его очень жестко спровоцировали, уверен, что он жалеет. Драка «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ намного хуже»

Алексей Гасилин считает, что Федора Смолова спровоцировали на драку.

Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Я хорошо знаю Смолова, мне трудно представить, как его могли спровоцировать. Федор принес извинения, он понимает, что был не прав. Распускать руки не стоит, в тот момент надо было просто уйти, но сыграли эмоции. Знаю, что Федор точно жалеет.

При этом ситуация, когда в ЮФЛ подрались «Локомотив » и ЦСКА , намного хуже. Мы не знаем, что сказали Смолову, как его спровоцировали. Хорошо, что никто сильно не пострадал. Потом начался какой-то шантаж… Пусть разбираются правоохранительные органы.

Уверен, что Федор жалеет, он образованный, воспитанный, умный и эрудированный человек. Зная Смолова лично, могу сказать, что его очень жестко спровоцировали», – сказал экс-форвард «Зенита».

Смолов о видео драки в «Кофемании»: «Я отказался платить шантажистам. Выложили малую часть, чтобы была непонятна предыстория. Но меня это не оправдывает, распускать руки неправильно»