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  • Александр Тихонов о драке Смолова: «Кокорин, теперь он – терпеть не могу российский футбол. Стрельцова ни за что наказали, тут тем более надо – дисквалификация, конфискация зарплаты»
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Александр Тихонов о драке Смолова: «Кокорин, теперь он – терпеть не могу российский футбол. Стрельцова ни за что наказали, тут тем более надо – дисквалификация, конфискация зарплаты»

Александр Тихонов призвал отстранить Федора Смолова от футбола за драку.

Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Нельзя его прощать даже после извинений. Я бы ни в коем случае не прощал. Сначала Кокорин, теперь Смолов, а кто будет дальше? У них уже это традиция. Им надо пример молодежи показывать, а они такое демонстрируют. Это антипример. Наказание должно быть соответствующим.

Это же вообще не первый случай. Лучше бы они нормально в футбол играли. Надо его наказывать. У нас в свое время Стрельцова ни за что наказали, а он был наш Пеле. А за это тем более наказать надо по полной программе. Это еще и на камеры попало.

По полной – это штрафы, дисквалификация на год и конфискация зарплаты, ведь им все равно ни за что платят бешеные деньги. Терпеть не могу российский футбол», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»

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Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
logoФедор Смолов
logoАлександр Кокорин
logoСборная России по футболу
logoЭдуард Стрельцов
logoАлександр Тихонов
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoКокорин и Мамаев
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