  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Иско: «В начале наших отношений я столкнулась со шквалом ненависти. Казалось, моя карьера актрисы аннулировалась, все сводилось к тому, что я с кем-то встречаюсь»
Жена Иско: «В начале наших отношений я столкнулась со шквалом ненависти. Казалось, моя карьера актрисы аннулировалась, все сводилось к тому, что я с кем-то встречаюсь»

Жена Иско рассказала, как брак повлиял на ее карьеру.

Жена Иско в интервью по поводу документального фильма «Молчание» рассказала, как отношения с футболистом отразились на ее карьере актрисы. Картина, где Сара Саламо выступила режиссером, посвящена восстановлению хавбека «Бетиса» и сборной Испании от травмы, из-за которой он пропустил Евро-2024.

Тебя было трудно убедить стать режиссером?

– Конечно. Дело в том, что когда я начала отношения с Иско, я столкнулась с таким количеством ненависти, и вдруг казалось, что весь мой бэкграунд, вся моя карьера актрисы аннулировались, и что вся моя фигура сводилась к тому, что я с кем-то встречаюсь. Я переживала это действительно тяжело.

И теперь, когда этот четвертый – но первый полнометражный – проект связан с ним, мне было неловко и как-то тревожно от мысли, что разговор опять пойдет в ту же сторону, понимаешь? Я приходила на интервью, чтобы представить фильм как актриса, а меня спрашивали о нем. Но потом он заканчивал матч – и его уже не спрашивали обо мне. Тогда я вообще перестала понимать, что происходит.

Мы никогда не продавали ничего, что касается наших отношений, и мне пришлось подумать об этом. Когда мы уже решили, что я смогу получить творческий и общий контроль, я подумала, что, возможно, смогу использовать это, чтобы попытаться сделать другой фильм, показывая личное, до которого никакой другой человек бы не добрался. В итоге я решилась… и вот он, – сказала Сара Саламо.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoИско
девушки и спорт
светская хроника
logoБетис
