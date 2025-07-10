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Панарин хочет вернуться в Россию после завершения карьеры в НХЛ: «Там хорошие условия, но это вахтовый образ жизни. Ощущаю себя дома только в России»

Артемий Панарин хочет вернуться в Россию после завершения карьеры в НХЛ.

Панарин играет в Северной Америке с 2015 года. Его действующее соглашение с «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026-го.

– Как жизнь в Америке? Большую часть сознательной жизни вы провели там. Где вы себя видите после завершения карьеры?

– Ну, я точно в России. Возвращаться буду. Сложно сказать, что большую часть осознанной жизни я провел там. Для меня это вахтовый образ жизни.

Условия хорошие, все отлично, но ты все равно ощущаешь себя дома только в России, независимо от города.

Когда прилетаешь в аэропорт и слышишь русскую речь, ощущения другие, – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин на подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Ривс о Панарине: «Один из самых крутых русских, кого я встречал. Как-то он принес бутылку водки, мы пили в 4 утра и играли в баскетбол. Обожаю Хлебушка»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
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