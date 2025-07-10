Панарин хочет вернуться в Россию после завершения карьеры в НХЛ: «Там хорошие условия, но это вахтовый образ жизни. Ощущаю себя дома только в России»
Панарин играет в Северной Америке с 2015 года. Его действующее соглашение с «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026-го.
– Как жизнь в Америке? Большую часть сознательной жизни вы провели там. Где вы себя видите после завершения карьеры?
– Ну, я точно в России. Возвращаться буду. Сложно сказать, что большую часть осознанной жизни я провел там. Для меня это вахтовый образ жизни.
Условия хорошие, все отлично, но ты все равно ощущаешь себя дома только в России, независимо от города.
Когда прилетаешь в аэропорт и слышишь русскую речь, ощущения другие, – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин на подкасте Федора Смолова Smol Talk.
Ривс о Панарине: «Один из самых крутых русских, кого я встречал. Как-то он принес бутылку водки, мы пили в 4 утра и играли в баскетбол. Обожаю Хлебушка»