  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агкацев обращался к Василевскому из «Тампы» за советом: «Наш тренер сказал Смолову связаться с Андреем, спросить, как они настраиваются на игры каждые два‑три дня»
0

Агкацев обращался к Василевскому из «Тампы» за советом: «Наш тренер сказал Смолову связаться с Андреем, спросить, как они настраиваются на игры каждые два‑три дня»

Станислав Агкацев рассказал, что просил совета у Андрея Василевского.

23-летний вратарь стал чемпионом Мир РПЛ в составе «Краснодара» в прошлом сезоне. Агкацев заявил, что просил голкипера «Тампы» Андрея Василевского рассказать о том, как настраиваться на матчи. 

«Думаю, ни для кого не секрет: если бы Сафонов не ушел, я бы не мог так долго сидеть, не было бы такого прогресса. Допускаю, что уходил бы туда, где была бы постоянная практика. Но я рад, что все так сложилось и для меня, и для Матвея.

Да, я в начале сезона общался с Андреем Василевским. Наш тренер вратарей попросил Смолова связаться с Андреем и спросить, как они настраиваются на игры, которые у них практически каждые два‑три дня.

Он сказал хорошую фразу, что пропущенную шайбу не вернешь. Эту фразу мы отложили, и она у нас в голове сидит», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoСтанислав Агкацев
logoФедор Смолов
logoАндрей Василевский
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев о драке Смолова: «Да мы бы все двинули на его месте. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то еще. Когда его на деньги начали раскручивать, стало понятно, кто есть кто»
868 июля, 08:09
Алдонин о драке Смолова: «Слегка шокирован. В публичном поле нужно быть аккуратным – сейчас все снимается и может быть преподнесено в невыгодном свете»
66 июля, 14:37
Булыкин о драке Смолова: «Я думал, нас научил пример с Кокориным и Мамаевым. Так поступать нельзя! Спортсмены должны быть готовы к провокациям и не реагировать на них»
416 июля, 11:40
Главные новости
Кочетков о конфликте с Маршандом в 2022-м: «Он ударил, я ответил – все. Он даже не помнит, кто я, думаю. Если бы он помнил каждую драку, то не был бы там, где сейчас»
2вчера, 21:48
Орлов о переходе в «Сан-Хосе» из «Каролины»: «Последние два года были тяжелыми, хотелось уехать, начать с нуля – с новой командой. Рад, что так получилось»
8вчера, 21:17
Романов о Ламорелло: «Заставил меня дважды постричься. После первой стрижки он сказал: «Все еще длинная прическа, состриги сзади». Я вернулся, он говорит: «Сейчас по-мужски выглядишь»
9вчера, 20:56
Бучельников о возвращении СКА в Ледовый: «Финансовые трудности. Но если «СКА-Арена» так называется, а на ней играет «Куньлунь» – это странно»
6вчера, 20:38
Ривс о Панарине: «Один из самых крутых русских, кого я встречал. Как-то он принес бутылку водки, мы пили в 4 утра и играли в баскетбол. Обожаю Хлебушка»
11вчера, 19:14
Романов о контракте на 50 млн долларов с «Айлендерс»: «Суперзапросов не было. Хотел подписаться на долгий срок и бороться за Кубок Стэнли с любимой командой»
вчера, 18:52
Кочетков о вылете «Каролины»: «Флорида» была лучше подготовлена, у них работало все – отличный форчек, жесткость, Бобровский. Мне нужно было играть лучше»
6вчера, 18:24
«Айлендерс» не исключают обмен Сорокина. Клуб мог рассчитывать на сделку с «Ютой» во время драфта (Фрэнк Серавалли)
14вчера, 17:51
Дюфур заработает 28 млн рублей по контракту с «Ладой» без учета бонусов (Михаил Зислис)
вчера, 17:28
Романов о жизни на Лонг-Айленде: «От Москвы 40 минут отъедешь – тот же Лонг-Айленд: лес, прыгают зайчики, бегают еноты, птицы поют. До океана там 15 минут, правда»
7вчера, 16:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Толчинский и Исхаков очень помогут «Металлургу». Силантьев о новичках «Магнитки»
3 минуты назад
«Лада» расторгла контракты с Баранцевым и Бикмуллиным
вчера, 22:04
Петр Кочетков: «Статистика имеет значение – в НХЛ платят за цифры. В прошлом сезоне я играл нормально, кроме последних 8-10 матчей»
вчера, 20:21
Лишка о России: «У русских и словаков менталитет не особо отличается, мне было легко адаптироваться. Болельщиков из Череповца люблю и уважаю»
1вчера, 20:05
Райли Нэш завершил карьеру в 36 лет. Он набрал 176 очков за 628 матчей в НХЛ
2вчера, 19:52
Ковальчук о том, кого из россиян можно сравнить с Овечкиным: «Такой человек еще не родился. В мире нет такого хоккеиста»
1вчера, 19:30
Дорожко об уходе «Витязя» из КХЛ: «Была информация, что спонсоры нашлись, Telegram-каналы сеяли надежду, каждый день качели. Неизвестность пугала»
вчера, 18:37
Ключников вошел в штаб Ларионова и продолжит работу в СКА
вчера, 18:01
Бучельников о Никитине: «Опасений насчет работы с ним нет. Я прошел школу Тамбиева – одну из самых трудных в хоккее – и готов ко всему»
вчера, 17:16
Лишка о новом контракте с «Северсталью»: «Вопроса о деньгах не было. Я приехал в Череповец в 19 лет, хочется здесь что-нибудь выиграть»
2вчера, 17:01