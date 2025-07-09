«В «Кофеманию» ходят дешевые женщины и мужчины, которые хотят их снять. Там все время неприятности – предлагаю бойкот. Я там не был». Экс-боец UFC Тактаров о драке Смолова
Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.
«Я там не был. Предлагаю сделать бойкот «Кофемании», там все время случаются неприятности.
Туда ходят дешевые женщины и мужчины, которые хотят их снять. Которые не могут снять, нам создают проблемы», – заявил чемпион UFC.
Гасилин о драке Смолова: «Федор – образованный, воспитанный, умный и эрудированный человек. Его очень жестко спровоцировали, уверен, что он жалеет. Драка «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ намного хуже»
Депутат Терюшков о драке Смолова: «Спортсмен – это интеллигенция, элита. Большинство успевают совершенствовать тело и мозг. Подрастающие умницы сменят оторвавшихся от земли недоучек»