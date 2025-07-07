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Ловчев о «Динамо»: «Тюкавин говорит, что русский капитан должен быть. Но если есть такой, как Месси, который выигрывает матчи практически один, почему должен быть русский?»

Евгений Ловчев высказался о спорах вокруг капитанской повязки в «Динамо».

Бителло получил капитанскую повязку на часть товарищеского матча с 2Drots (3:0) в конце июня. Вратарь бело-голубых Андрей Лунев заявил по этому поводу: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо». Ну, окей». 

«Это определяет тренер, кому‑то он больше доверяет. В разные времена по‑разному было. В мое время в «Спартаке» были выборы, потом немного по‑другому – назначаемо. За границей где‑то более старший выводит команду.

Футболисты говорят о том, что капитан должен быть русский или кто‑то другой, но не отдают пальму первенства тому, кто вышел с капитанской повязкой. А это важно. Это отношение к этому еще и тренера. Если игроки недовольны, а они недовольны тем, кого назначили, значит, это будет не на пользу команде. Потому что игроки должны быть уверены в том, что это правильный выбор.

Сейчас очень сильно меняются составы. Обычно уважаемый человек, который долго играет в команде, выбирается капитаном. Сейчас капитаны назначаются. Учитывая то, какая текучка идет в составах, тренеры назначают то одного, то другого. И тогда происходит некое недовольство.

Тюкавин говорит, что русский капитан должен быть. Наверное, должен. С другой стороны, если есть такой, как Месси, почему должен быть русский, если Месси будет приносить больше пользы и выигрывать игры практически один? Поэтому если есть такое недовольство, значит, тренер что‑то неправильно сделал в данном случае», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
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