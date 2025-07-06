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Радимов о Сергееве в «Динамо»: «Переход точно не «на лавку» на данный момент. Клуб правильно делает – нельзя терять очки в начале сезона, если хотят за что-то серьезное бороться»

Владислав Радимов оценил переход Ивана Сергеева в «Динамо».

«То, что Сергеев перейдет в «Динамо», было и так понятно – все было вопросом времени. На данный момент, на осень – это точно не переход «на лавку». Пока Тюкавин восстановится, пока наберет форму, а дальше будет понятно.

И позиция «Динамо» понятна – они правильно делают, им нельзя терять очки в начале сезона, если они хотят побороться за что-то серьезное. Ну и фигура Карпина, я думаю, действительна оказалась немаловажной для Сергеева, раз он в итоге выбрал «Динамо», – сказал бывший игрок «Зенита».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoИван Сергеев
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoВладислав Радимов
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
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