Карпин обсудил с Луневым интервью, где голкипер «Динамо» назвал обоснованной критику совмещения. Проблем между ними нет («СЭ»)
Валерий Карпин обсудил с Андреем Луневым его интервью по поводу совмещения.
Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает?»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Динамо» и сборной России обсудил с Луневым это интервью.
Утверждается, что стороны поняли друг друга, никаких проблем во взаимоотношениях между ними нет. При этом, как отмечает источник, Лунев наверняка снизит свою медиаактивность.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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