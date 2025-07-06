Карпин обсудил с Луневым интервью, где голкипер «Динамо» назвал обоснованной критику совмещения. Проблем между ними нет («СЭ»)

Валерий Карпин обсудил с Андреем Луневым его интервью по поводу совмещения.

Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо » это как, когда тренер уезжает?»

Как сообщает «Спорт-Экспресс », главный тренер «Динамо» и сборной России обсудил с Луневым это интервью.

Утверждается, что стороны поняли друг друга, никаких проблем во взаимоотношениях между ними нет. При этом, как отмечает источник, Лунев наверняка снизит свою медиаактивность.