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Барко – план Б для «Фламенго», если не удастся договориться с «Динамо» по Карраскалю (Вене Казагранде)

«Фламенго» держит в уме трансфер Эсекиэля Барко.

По информации журналиста Вене Казагранде, полузащитник «Спартака» рассматривается бразильцами как «план Б» на случай, если трансфер Хорхе Карраскаля не состоится.

Как утверждает Казагранде, переговоры по колумбийскому полузащитнику затягиваются из-за жесткой позиции «Динамо». Бело-голубые требуют банковские гарантии на выплату 12 миллионов евро в три транша. Иван Карпов ранее сообщал, что «Динамо» продаст Карраскаля за 12,5 млн евро и только одним платежом.

«Почему Барко – план Б? Во «Фламенго» считают, что для приобретения аргентинца потребуется гораздо больше вложений, чем 12 миллионов евро за Карраскаля, к тому же его зарплата будет значительно выше.

Иными словами, по мнению руководства клуба, сейчас выгоднее вложиться в Карраскаля. Сделка уже близка к завершению, но, когда речь идет о российском клубе, радоваться можно будет только после подписания контракта», – написал Казагранде. 

Барко и «Фламенго» согласовали контракт, игрок хочет вернуться в Южную Америку. «Спартаку» предложат 14 млн евро (O Dia)

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Вене Казагранде в Х
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