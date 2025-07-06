Пименов не считает, что «Спартак» затягивал трансфер Сергеева в «Динамо»: «Два клуба борются за игрока, это нормально. Приятно, что футболист «Крыльев» вызвал ажиотаж у двух топ‑команд»
Руслан Пименов не согласен, что «Спартак» затягивал переход Ивана Сергеева.
30‑летний форвард ранее подписал контракт с «Динамо» до 2028 года после трансфера из «Крыльев Советов».
– Вы видели затягивание трансфера Сергеева со стороны «Спартака»?
– Я этого не заметил. Были моменты, когда два клуба борются за игрока. Это нормально. От «Спартака» я видел только заинтересованность.
Нам приятно, что наш игрок вызвал ажиотаж у двух топ‑клубов, – сказал заместитель генерального директора «Крыльев Советов».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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