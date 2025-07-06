Пименов не считает, что «Спартак» затягивал трансфер Сергеева в «Динамо»: «Два клуба борются за игрока, это нормально. Приятно, что футболист «Крыльев» вызвал ажиотаж у двух топ‑команд»

Руслан Пименов не согласен, что «Спартак» затягивал переход Ивана Сергеева.

30‑летний форвард ранее подписал контракт с «Динамо » до 2028 года после трансфера из «Крыльев Советов».

– Вы видели затягивание трансфера Сергеева со стороны «Спартака»?

– Я этого не заметил. Были моменты, когда два клуба борются за игрока. Это нормально. От «Спартака» я видел только заинтересованность.

Нам приятно, что наш игрок вызвал ажиотаж у двух топ‑клубов, – сказал заместитель генерального директора «Крыльев Советов ».