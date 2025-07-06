«Динамо» продаст Карраскаля за 12,5 млн евро только одним платежом. Москвичи опасаются рассрочки из-за дела Влашича и травмы Чавеса (Иван Карпов)

«Динамо» требует от «Фламенго» выплатить всю сумму за Хорхе Карраскаля сразу.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, бело-голубые настаивают на выплате 12,5 млн евро за полузащитника одним траншем, иначе сделка не состоится. «Фламенго » обдумывает условия.

По словам источника, бело-голубые опасаются рассрочки из-за ситуации с задолженностью «Вест Хэма » перед ЦСКА за Николу Влашича , а также по причине травмы Луиса Чавеса и необходимости искать замену.