«Динамо» продаст Карраскаля за 12,5 млн евро только одним платежом. Москвичи опасаются рассрочки из-за дела Влашича и травмы Чавеса (Иван Карпов)
«Динамо» требует от «Фламенго» выплатить всю сумму за Хорхе Карраскаля сразу.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, бело-голубые настаивают на выплате 12,5 млн евро за полузащитника одним траншем, иначе сделка не состоится. «Фламенго» обдумывает условия.
По словам источника, бело-голубые опасаются рассрочки из-за ситуации с задолженностью «Вест Хэма» перед ЦСКА за Николу Влашича, а также по причине травмы Луиса Чавеса и необходимости искать замену.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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