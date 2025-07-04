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Тысячи болельщиков «Ливерпуля» почтили память Жоты у «Энфилда». Хендерсон возложил цветы, экс-капитан клуба плакал

Болельщики «Ливерпуля» отдают дань уважения погибшему в ДТП Диогу Жоте.

Репортер BBC Марк Гайер, работающий возле «Энфилда», рассказал, как тысячи болельщиков приходят почтить память Жоты.

«Я здесь с 07:30 по британскому времени, и люди начали приходить уже тогда, чтобы возложить цветы, и этот поток не прекращается – памятные вещи, сувениры – их количество растет и растет.

Клуб быстро понял, что нужно создать больше пространства, и всего за 25 часов оно невероятно разрослось. Только что сюда доставили очень красивую цветочную композицию от семьи Харви Эллиотта», – отметил Гайер. 

Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон также прибыл на «Энфилд», чтобы почтить память Диогу Жоты. Хендерсон плакал, возлагая цветы в память о бывшем партнере по команде.

На его личной записке, прикрепленной к букету, было написано: «Покойся с миром, мой друг, вместе с твоим братом Андре. Мы все будем скучать по тебе».

Фото: liverpoolfc.com

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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