Тысячи болельщиков «Ливерпуля» почтили память Жоты у «Энфилда». Хендерсон возложил цветы, экс-капитан клуба плакал
Репортер BBC Марк Гайер, работающий возле «Энфилда», рассказал, как тысячи болельщиков приходят почтить память Жоты.
«Я здесь с 07:30 по британскому времени, и люди начали приходить уже тогда, чтобы возложить цветы, и этот поток не прекращается – памятные вещи, сувениры – их количество растет и растет.
Клуб быстро понял, что нужно создать больше пространства, и всего за 25 часов оно невероятно разрослось. Только что сюда доставили очень красивую цветочную композицию от семьи Харви Эллиотта», – отметил Гайер.
Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон также прибыл на «Энфилд», чтобы почтить память Диогу Жоты. Хендерсон плакал, возлагая цветы в память о бывшем партнере по команде.
На его личной записке, прикрепленной к букету, было написано: «Покойся с миром, мой друг, вместе с твоим братом Андре. Мы все будем скучать по тебе».
Фото: liverpoolfc.com