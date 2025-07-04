Салах о гибели Жоты: «Не мог представить, что будет страшно возвращаться в «Ливерпуль» из отпуска. Тяжело осознать, что Диогу больше не с нами»

Мохамед Салах выразил соболезнования семье Диогу Жоты.

Футболист «Ливерпуля» и его младший брат Андре, выступавший за «Пенафиэл » во второй лиге Португалии, погибли в ДТП в Испании – сообщалось, что автомобиль Жоты загорелся после того, как вылетел с дороги из-за лопнувшей шины.

«У меня просто нет слов. До вчерашнего дня я не мог представить, что может появиться нечто, из-за чего мне будет страшно возвращаться в «Ливерпуль» после перерыва.

Игроки приходят и уходят, но не вот так… Нам всем будет невероятно тяжело осознать, что Диогу больше не будет с нами, когда мы вернемся.

Мои мысли сейчас с его женой, его детьми и, конечно же, с его родителями, которые потеряли обоих сыновей. Близкие Диогу и его брата Андре нуждаются в максимальной поддержке. Мы никогда их не забудем», – написал вингер «Ливерпуля » Салах.

Салах досрочно вернется из отпуска в Греции из-за гибели Жоты. Вингер выходил на поле вместе с португальцем в 150 матчах за «Ливерпуль»