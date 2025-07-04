Церемонию прощания с Жотой и его братом посетили президент Португалии, руководство FPF и «Порту», боссы «Ливерпуля», экс-партнеры Диогу – Далот, Алькантара, Фабиньо

Спортсмены и политики посетили церемонию прощания с Диогу Жотой и его братом.

Форвард «Ливерпуля » и Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Погребальная церемония состоится завтра на кладбище Гондомара – города, где росли оба футболиста.

Прощание с игроками началось сегодня в местной траурной часовне. Церемонию посетили президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, президент Федерации футбола Португалии (FPF) Педру Проэнса , президент «Порту » Андре Виллаш-Боаш и другие руководители клуба, где выступали оба брата, а также экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

В Гондомар также прибыли партнеры Жоты по сборной Португалии Бернарду Силва, Диогу Далот, Андре Силва и Жозе Фонте, а также агент игрока Жорже Мендеш . Кроме того, присутствовали бывшие одноклубники Диогу по «Ливерпулю» – Фабиньо и Тиаго Алькантара.

Делегацию мерсисайдского клуба возглавил генеральный директор Билли Хоган, за которым следовали директор Майкл Эдвардс и спортивный директор Ричард Хьюз, а также другие представители «красных».