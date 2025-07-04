Физиотерапевт Жоты о гибели форварда «Ливерпуля»: «Диогу – профессионал высочайшего уровня. Они с Андре не тусовались, не было ничего, в чем их можно было бы упрекнуть»

Физиотерапевт, работавший с Диогу Жотой, высказался о гибели форварда в ДТП.

Футболист «Ливерпуля » и его младший брат Андре, выступавший за «Пенафиэл» во второй лиге Португалии, погибли в ДТП в Испании – сообщалось, что автомобиль Жоты загорелся после того, как вылетел с дороги из-за лопнувшей шины.

Физиотерапевт Мигел Гонсалвеш, работающий в больнице Сан-Жуан в Порту, отметил, что всего за пять часов до происшествия он проводил сеанс с Жотой, который восстанавливался после пневмоторакса.

Ранее сообщалось , что форварда перенес операцию на легких, после чего врачи запретили ему перелеты на самолетах.

«Я виделся с ними в последний раз за ужином – около 20:30. Он и его брат решили ехать ночью, когда прохладнее.

Они планировали доехать до района Бургоса, остановиться в отеле, отдохнуть и только потом добраться до Сантандера. В Англию они должны были попасть на следующий день.

Семья должна была прилететь позже, обустроиться в выходные, а в понедельник у Диогу была назначена [медицинская] консультация с «Ливерпулем».

Я видел в интернете и читал в СМИ множество домыслов. Чтобы прояснить: Диогу и Андре не тусовались, не вели «разгульную жизнь». Не было ничего, в чем их можно было бы упрекнуть. Абсолютно ничего.

Я начал работать с Диогу в прошлую субботу и был с ним каждый день вплоть до этой среды. В последний раз я попрощался с ним за ужином.

Он проделал невероятный путь восстановления – без сомнения, это был профессионал высочайшего уровня. Диогу четко следовал всем моим рекомендациям, что было заметно по ходу его реабилитации.

У него был частичный коллапс нижней части правого легкого, но после операции и курса физиотерапии он практически полностью восстановился. Когда я виделся с ним накануне, он уже не чувствовал боли и собирался вернуться в Ливерпуль.

Он был воодушевлен, полон уверенности в восстановлении и с энтузиазмом ждал следующего сезона. Он сказал, что не поедет с «Ливерпулем» на предсезонный тур в Японию, чтобы полностью сосредоточиться на восстановлении, и верил, что у него будет отличный сезон», – сказал физиотерапевт Мигел Гонсалвеш в интервью Record.