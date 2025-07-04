  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Физиотерапевт Жоты о гибели форварда «Ливерпуля»: «Диогу – профессионал высочайшего уровня. Они с Андре не тусовались, не было ничего, в чем их можно было бы упрекнуть»
8

Физиотерапевт Жоты о гибели форварда «Ливерпуля»: «Диогу – профессионал высочайшего уровня. Они с Андре не тусовались, не было ничего, в чем их можно было бы упрекнуть»

Физиотерапевт, работавший с Диогу Жотой, высказался о гибели форварда в ДТП.

Футболист «Ливерпуля» и его младший брат Андре, выступавший за «Пенафиэл» во второй лиге Португалии, погибли в ДТП в Испании – сообщалось, что автомобиль Жоты загорелся после того, как вылетел с дороги из-за лопнувшей шины.

Физиотерапевт Мигел Гонсалвеш, работающий в больнице Сан-Жуан в Порту, отметил, что всего за пять часов до происшествия он проводил сеанс с Жотой, который восстанавливался после пневмоторакса. 

Ранее сообщалось, что форварда перенес операцию на легких, после чего врачи запретили ему перелеты на самолетах. 

«Я виделся с ними в последний раз за ужином – около 20:30. Он и его брат решили ехать ночью, когда прохладнее.

Они планировали доехать до района Бургоса, остановиться в отеле, отдохнуть и только потом добраться до Сантандера. В Англию они должны были попасть на следующий день.

Семья должна была прилететь позже, обустроиться в выходные, а в понедельник у Диогу была назначена [медицинская] консультация с «Ливерпулем». 

Я видел в интернете и читал в СМИ множество домыслов. Чтобы прояснить: Диогу и Андре не тусовались, не вели «разгульную жизнь». Не было ничего, в чем их можно было бы упрекнуть. Абсолютно ничего.

Я начал работать с Диогу в прошлую субботу и был с ним каждый день вплоть до этой среды. В последний раз я попрощался с ним за ужином. 

Он проделал невероятный путь восстановления – без сомнения, это был профессионал высочайшего уровня. Диогу четко следовал всем моим рекомендациям, что было заметно по ходу его реабилитации.

У него был частичный коллапс нижней части правого легкого, но после операции и курса физиотерапии он практически полностью восстановился. Когда я виделся с ним накануне, он уже не чувствовал боли и собирался вернуться в Ливерпуль.

Он был воодушевлен, полон уверенности в восстановлении и с энтузиазмом ждал следующего сезона. Он сказал, что не поедет с «Ливерпулем» на предсезонный тур в Японию, чтобы полностью сосредоточиться на восстановлении, и верил, что у него будет отличный сезон», – сказал физиотерапевт Мигел Гонсалвеш в интервью Record.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?24392 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Mail
logoД2 Португалия
происшествия
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЗдоровье
Андре Тейшейра да Силва
logoДиогу Жота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трент о гибели Жоты: «Разум и сердце отказываются верить. Когда боль утихнет, хочу вспоминать Диогу с улыбкой, он был отличным партнером и настоящим другом»
2сегодня, 08:52
Ван Дейк о гибели Жоты: «Не могу в это поверить, сердце разрывается от боли. Потерять сына, мужа и отца – это невообразимо. Обещаю, мы всегда будем рядом с твоей семьей»
3сегодня, 08:43
Диогу Жота – это упорство с улыбкой
71сегодня, 04:45
Главные новости
Агента Бэйла и Грилиша обвиняют в 39 изнасилованиях одной женщины. 75-летний Барнетт 6 лет использовал ее как секс-рабыню, пытал и унижал
1910 минут назад
Жена Смолова о чемпионстве «Краснодара»: «Значит, переезд был не зря. Федор сказал, что это и моя победа тоже»
313 минут назад
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
21 минуту назадТесты и игры
«Арсенал» готов потратить больше 90 млн евро на Родриго. Вингер не хочет обсуждать переход до конца клубного ЧМ и примет решение после беседы с Алонсо (As)
1124 минуты назад
Нету пропустил тренировку «Челси» из-за гибели Жоты. Новость о смерти друга потрясла вингера, его участие в игре с «Палмейрас» под вопросом
734 минуты назад
Эстевао на вопрос о борьбе за «Золотой мяч» с Ямалем и Мастантуоно: «Искренне на это надеюсь. Это моя вторая мечта – после победы на ЧМ с Бразилией»
841 минуту назад
Карина Истомина: «Мне нравится бренд «жена футболиста» – я стала больше зарабатывать. Я за все, где реклама, заработок, деньги»
50сегодня, 10:19
Александр Мостовой: «Зенит» точно не самый популярный клуб. На нашем веку он не обгонит «Спартак», да и вряд ли это вообще произойдет. Красно-белые популярнее уже 100 лет»
34сегодня, 10:10
Сборная не будет играть на стадионе «Спартака» как минимум до 2026-го, сообщил Митрофанов: «У РФС обязательства по ложам, но в клубе почему-то продают их на любые мероприятия»
21сегодня, 09:56
«Он остается». Иньяки Уильямс подшутил над «Барсой» фразой Пике о Неймаре после продления контракта Нико с «Атлетиком»
96сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» продал Рикельме «Бетису» за 18 млн евро. Родриго подписал контракт до 2030-го
220 минут назад
«Крылья» выбирают между Черновым из «Спартака» и Кики из «Актобе». С «Динамо» обсуждаются детали трансфера Лепского (Иван Карпов)
6сегодня, 10:08
Трент о гибели Жоты: «Разум и сердце отказываются верить. Когда боль утихнет, хочу вспоминать Диогу с улыбкой, он был отличным партнером и настоящим другом»
2сегодня, 08:52
Ван Дейк о гибели Жоты: «Не могу в это поверить, сердце разрывается от боли. Потерять сына, мужа и отца – это невообразимо. Обещаю, мы всегда будем рядом с твоей семьей»
3сегодня, 08:43
Игнатов сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Сочи». Хавбек ушел из «Спартака» свободным агентом
14сегодня, 08:23
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Колорадо Рэпидс», «Интер Майами» Месси и «Атланта» Миранчука проведут матчи в воскресенье
1сегодня, 08:22
В футсим Rematch добавили скин Марка-Андре тер Стегена, новые празднования и косметические предметы
сегодня, 08:00Игры
Погба о переходе в «Монако»: «Хочу вернуться на свой лучший уровень и снова получать удовольствие от игры. Именно этого мне больше всего не хватало»
3сегодня, 07:58
Лукас Вера: «Химки» остались должны много денег — этим вопросом занимаются мои агенты»
7сегодня, 07:44
Гендиректор «Торпедо» о стадионе: «Строится с перевыполнением плана. Синтетика? И на «Арене Химки» меняют натуральное поле на искусственное»
6сегодня, 07:31