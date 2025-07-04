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Невеш и Канселу заплакали во время минуты молчания в память о Жоте и его брате перед матчем «Аль-Хилаля» с «Флуминенсе»

Рубен Невеш и Жоау Канселу заплакали во время минуты молчания в честь Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся

«Аль-Хилаль» играет с «Флуминенсе» (0:1, перерыв) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Перед началом матча состоялась минута молчания, посвященная памяти Жоты и Силвы.

Португальцы Невеш и Канселу, выступающие за «Аль-Хилаль», не смогли сдержать слез в этот момент. Их пытались утешить партнеры по команде.

Изображения: кадры из трансляции DAZN

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: B24
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