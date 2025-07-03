«Ливерпуль» о смерти Жоты и его брата: «Клуб потрясен трагической гибелью. Окажем всестороннюю поддержку семье, друзьям и партнерам Диогу и Андре по команде, пытающимся смириться с потерей»

«Ливерпуль» сделал заявление в связи со смертью Диогу Жоты.

Форвард мерсисайдцев и его брат Андре, выступавший за «Пенафиэл » из второй лиги Португалии , погибли в результате аварии в четверг. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей при обгоне шины и загорелся.

«Ливерпуль » потрясен трагической гибелью Диогу Жоты.

Клуб был проинформирован о том, что 28-летний футболист скончался в результате ДТП в Испании вместе со своим братом Андре.

На данный момент «Ливерпуль» не будет давать никаких дальнейших комментариев и просит уважать неприкосновенность частной жизни семьи, друзей, партнеров Диогу и Андре по команде и сотрудников клубов, поскольку они пытаются смириться с невообразимой потерей. Мы продолжим оказывать им всестороннюю поддержку», – говорится в заявлении клуба.