«Ливерпуль» о смерти Жоты и его брата: «Клуб потрясен трагической гибелью. Окажем всестороннюю поддержку семье, друзьям и партнерам Диогу и Андре по команде, пытающимся смириться с потерей»
«Ливерпуль» сделал заявление в связи со смертью Диогу Жоты.
Форвард мерсисайдцев и его брат Андре, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в результате аварии в четверг. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей при обгоне шины и загорелся.
«Ливерпуль» потрясен трагической гибелью Диогу Жоты.
Клуб был проинформирован о том, что 28-летний футболист скончался в результате ДТП в Испании вместе со своим братом Андре.
На данный момент «Ливерпуль» не будет давать никаких дальнейших комментариев и просит уважать неприкосновенность частной жизни семьи, друзей, партнеров Диогу и Андре по команде и сотрудников клубов, поскольку они пытаются смириться с невообразимой потерей. Мы продолжим оказывать им всестороннюю поддержку», – говорится в заявлении клуба.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ливерпуля»
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