Аресты по делу «Торпедо», Медведев и Бублик в финале, недовольство клубов НХЛ Рябкиным, Промес в заключении, заявления экс-порноактрисы о Ямале, «Витязь» закрывается и другие новости

1. Владелец «Торпедо» Леонид Соболев заключен под стражу на два месяца. Его подозревают в попытке дачи взятки судье. Также арестован директор клуба Валерий Скородумов, бухгалтер Елена Волкова отправлена под домашний арест. При этом есть информация, что «Торпедо» выступит в РПЛ, несмотря на арест владельца, а у лиги нет сомнений в финансовой состоятельности клуба.

2. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в 1/2 финала в Галле и впервые за 15 месяцев вышел в финал турнира ATP. В финале россиянин сыграет с Александром Бубликом, одолевшим Карена Хачанова.

3. «Боруссия» едва не упустила победу над «Мамелоди Сандаунс», дважды пропустив во втором тайме матча клубного чемпионата мира – 4:3. Джоб Беллингем забил дебютный гол за «Дортмунд». В другой игре «Интер» одержал волевую победу над «Урава Ред Даймондс» благодаря голу Карбони на 92-й – 2:1. «Флуминенсе» обыграл «Ульсан» (4:2).

4. «Витязь» закрывается . Руководство хоккейного клуба сказало техперсоналу искать новую работу.

5. Суд продлил предварительное заключение Квинси Промеса. Следующее слушание по делу бывшего полузащитника «Спартака» – 8 июля.

6. UFC Fight Night в Баку. Джамал Хилл проиграл Халилу Раунтри единогласным решением судей, Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса и другие результаты .

На пресс-конференции после турнира президент лиги Дана Уайт заявил, что Джон Джонс завершил карьеру , а Том Аспиналл стал новым чемпионом в тяжелом весе

7. Встречи Ивана Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо . Менеджеры команд были «шокированы» лишним весом форварда, который не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях, сообщает «Матч ТВ».

8. Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдове отменен после недопуска властями страны российских и белорусских спортсменов.

9. «Овьедо» сыграет в Ла Лиге впервые со времен Онопко – с 2001 года. 40-летний Касорла забил «Мирандесу» с пенальти в ответном матче плей-офф .

10. Экс-порноактриса Клаудия Бавель, заявлявшая, что ей регулярно писал Ламин Ямаль, сообщила об угрозах со стороны вингера «Барселоны»: «Он написал, чтобы я не рассказывала о нас». Также девушка заявила : «Ямаль живет один, а не с матерью, утверждает, что отверг меня, но это он настаивал на встрече. Прекратите клевету, у меня не было отношений с несовершеннолетним».

11. PARI и Первая лига заключили 4-летний контракт на 4 млрд рублей, сообщает Иван Карпов.

12. «Металлург» уступил «ВВА-Подмосковью» в 7-м туре чемпионата России по регби.

13. Брэд Маршанд поиздевался над «Эдмонтоном» после финала Кубка Стэнли: нападающий «Флориды» приклеил на футболку логотип «Ойлерс» с подписью «Лузеры».

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