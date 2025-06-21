Владелец «Торпедо» Соболев заключен под стражу на два месяца. Его подозревают в попытке дачи взятки судье
Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.
«Заключение под стражу на 2 месяца», – сказал Добровинский после заседания Мещанского суда Москвы. .
Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что руководители «Торпедо» предлагали судье более 1 миллиона рублей. Также утверждалось, что они обещали больше 6 млн рублей арбитру Максиму Перезве за победу в трех матчах, нудья обратился в органы.
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