Владелец «Торпедо» Соболев заключен под стражу на два месяца. Его подозревают в попытке дачи взятки судье

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев заключен под стражу на два месяца.

Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Заключение под стражу на 2 месяца», – сказал Добровинский после заседания Мещанского суда Москвы. .

Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо » Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила , что руководители «Торпедо» предлагали судье более 1 миллиона рублей. Также утверждалось, что они обещали больше 6 млн рублей арбитру Максиму Перезве за победу в трех матчах, нудья обратился в органы.

Владелец «Торпедо» и под украинским следствием. Возможно, строит жилье для российских военных

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

Судья, которого пыталось подкупить «Торпедо» – кто он?