Суд продлил предварительное заключение Промеса. Следующее слушание – 8 июля
Апелляционный суд Амстердама продлил предварительное заключение Квинси Промеса.
«Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения продлен.
Следующее формальное слушание состоится 8 июля», – сообщила пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» был задержан в Дубае в ночь на четверг по запросу Нидерландов об экстрадиции. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Промеса «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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