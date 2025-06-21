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Суд продлил предварительное заключение Промеса. Следующее слушание – 8 июля

Апелляционный суд Амстердама продлил предварительное заключение Квинси Промеса.

«Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения продлен.

Следующее формальное слушание состоится 8 июля», – сообщила пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» был задержан в Дубае в ночь на четверг по запросу Нидерландов об экстрадиции. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Промеса «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес экстрадирован в Нидерланды. Впереди 7,5 лет тюрьмы?

Дмитрий Губерниев: «Не понимаю любовь к Промесу. Мне прилетает, что он такой народный, его сравнивают с Черенковым. Это кощунство и бред. Вор должен сидеть в тюрьме»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
logoКвинси Промес
ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСборная Нидерландов по футболу
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