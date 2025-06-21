PARI и Первая лига заключили 4-летний контракт на 4 млрд рублей (Иван Карпов)
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что PARI станет новым титульным спонсором Первой лиги.
По его информации, стороны заключили 4-летний контракт на 4 года.
«По 600 млн рублей за сезон будет получать ФНЛ, 200 мультов букмекер потратит на маркетинг, и еще 200 миллионов уйдет «Матч ТВ» за трансляцию турнира.
Это почти в 1,5 раза больше, чем было по предыдущему договору», – написал Карпов в телеграме.
Спонсором Первой лиги в сезоне-2024/25 была компания Мелбет.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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