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PARI и Первая лига заключили 4-летний контракт на 4 млрд рублей (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что PARI станет новым титульным спонсором Первой лиги.

По его информации, стороны заключили 4-летний контракт на 4 года.

«По 600 млн рублей за сезон будет получать ФНЛ, 200 мультов букмекер потратит на маркетинг, и еще 200 миллионов уйдет «Матч ТВ» за трансляцию турнира.

Это почти в 1,5 раза больше, чем было по предыдущему договору», – написал Карпов в телеграме.

Спонсором Первой лиги в сезоне-2024/25 была компания Мелбет.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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