Гавриков про бездомных в Лос-Анджелесе: «В центре города прямо жесть. Может не поздоровиться, если дольше минуты стоять на светофоре – люди в окна заглядывают»

Владислав Гавриков высказался по поводу бездомных в Лос-Анджелесе.

Российский хоккеист выступает за «Лос-Анджелес » с 2023 года.

«Бездомные везде так или иначе есть, они ходят. Но не в таком количестве, например, как в центре Лос-Анджелеса, потому что там прямо жесть.

Там очень много бездомных, много приютов, так называемые шелтеры, куда приходят бездомные за едой, ночлегом, там большая концентрация.

Там можно повидать всего, один разочек приезжали мимо там с женой.

Думаю, если дольше минуты стоять на красном светофоре, то может не поздоровиться. Люди ходят, прям в окна заглядывают. Странненько, опасненько», – сказал Владислав Гавриков .