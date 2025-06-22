Халил Раунтри победил Джамала Хилла в главном событии турнира UFC Fight Night в Баку

Халил Раунтри победил Джамала Хилла единогласным решением судей (50-45 дважды, 49-46) в главном бою турнира UFC Fight Night в Баку.

После поединка Раунтри заявил, что его цель – титульный бой с Магомедом Анкалаевым .

Напомним, Халил дрался за пояс полутяжелого веса в прошлом поединке – с Алексом Перейрой . Раунтри проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.

UFC Fight Night в Баку: Хилл – Раунтри, Физиев победил Бахамондеса и другие бои