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Халил Раунтри победил Джамала Хилла в главном событии турнира UFC Fight Night в Баку

Халил Раунтри победил Джамала Хилла единогласным решением судей (50-45 дважды, 49-46) в главном бою турнира UFC Fight Night в Баку.

После поединка Раунтри заявил, что его цель – титульный бой с Магомедом Анкалаевым.

Напомним, Халил дрался за пояс полутяжелого веса в прошлом поединке – с Алексом Перейрой. Раунтри проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.

UFC Fight Night в Баку: Хилл – Раунтри, Физиев победил Бахамондеса и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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