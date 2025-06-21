У РПЛ нет сомнений в финансовой состоятельности «Торпедо», несмотря на дело о попытке взятки судье. Акционеры клуба обещали выполнить все обязательства («СЭ»)
Арест членов руководства «Торпедо» не повлияет на работу клуба.
По данным «Спорт-Экспресса», акционеры «Торпедо» обещали выполнять все свои обязательства. В РПЛ не сомневаются в финансовой состоятельности клуба.
Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.
Что теперь будет с «Торпедо»?7591 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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