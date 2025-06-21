Маршанд приклеил на свою футболку логотип «Эдмонтона» с подписью «Лузеры»
Брэд Маршанд поиздевался над «Эдмонтоном» после финала Кубка Стэнли.
«Флорида» обыграла «Ойлерс» со счетом 4-2 в финальной серии.
Нападающий «Пантерс» Брэд Маршанд в социальной сети опубликовал видеоролик, показав улыбающегося себя и свою футболку, на которой был приклеен логотип канадского клуба с подписью «Лузеры».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Это хоккей»
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