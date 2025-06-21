Видео
17

Маршанд приклеил на свою футболку логотип «Эдмонтона» с подписью «Лузеры»

Брэд Маршанд поиздевался над «Эдмонтоном» после финала Кубка Стэнли.

«Флорида» обыграла «Ойлерс» со счетом 4-2 в финальной серии.

Нападающий «Пантерс» Брэд Маршанд в социальной сети опубликовал видеоролик, показав улыбающегося себя и свою футболку, на которой был приклеен логотип канадского клуба с подписью «Лузеры».

Маршанд передал привет бывшим: устроил флешмоб после победы в Кубке Стэнли

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал &laquo;Это хоккей&raquo;
logoЭдмонтон
видео
logoБрэд Маршанд
logoНХЛ
logoФлорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Борис Ротенберг об увольнении сына из СКА: «После поражения люди забывают обо всех регалиях и достижениях – они только сплотились. Роман никогда не покинет хоккей»
1817 минут назад
«Торонто» надеется подписать контракт с Найзом с зарплатой 4-5 млн долларов в год. Форвард хочет получать около 7 млн
327 минут назад
Глава РФПИ Дмитриев: «Попытки Байдена изолировать Россию в спорте провалились. Выход из кокона лжи потребует усилий. Видим понимание – с нами надо иметь диалог»
45сегодня, 05:45
Генменеджер «Эдмонтона»: «Наши вратари были лучше Кюмпера, Хилла и Эттинджера. У некоторых голкиперов, которых считаешь лучшими, был сложный плей-офф. Гарантий нет»
22сегодня, 05:15
6,44 млн зрителей – средняя аудитория финала между «Флоридой» и «Эдмонтоном» в США и Канаде. 8,8 млн человек следили за серией в прошлом сезоне
6сегодня, 05:05
«Эдмонтон» удивлен расследованием возможного обхода потолка зарплат. Причина – вторая операция Кэйна, которая затормозила восстановление после первой
5сегодня, 04:50
Гавриков про бездомных в Лос-Анджелесе: «В центре города прямо жесть. Может не поздоровиться, если дольше минуты стоять на светофоре – люди в окна заглядывают»
73сегодня, 04:35
Защитник «Эдмонтона» Бушар может получить новый контракт с зарплатой более 10 млн долларов в год
34сегодня, 03:35
Встречи Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо. Одна из команда посчитала «пустой тратой времени» интервью с форвардом, скаут анонимно назвал хоккеиста «красным флагом»
32сегодня, 01:55
Генменеджер «Эдмонтона» считает приоритетом продление контракта с Макдэвидом: «Коннор – лучший хоккеист в НХЛ, ключевой игрок команды»
9сегодня, 00:55
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Татарстана о новой арене для «Ак Барса»: «Это очень большие деньги по нынешним временам. Но в какой-то перспективе, наверное, да»
52 минуты назад
Березкин о чемпионстве «Локомотива»: «Хорошего парада уже не получится – полагал, сразу организуют. Эмоции подутихнут»
157 минут назад
Игорь Гришин: «Овечкина можно назвать величайшим снайпером среди российских хоккеистов. В России умеют выращивать талантливых, сильных игроков – они немного другого направления»
1сегодня, 05:55
«Айлендерс» изучают рынок на предмет обмена Добсона. Защитник хочет получать более 11 млн долларов в год
10сегодня, 05:30
Спотт вошел в тренерский штаб «Бостона». Он работал ассистентом в «Далласе» в трех прошлых сезонах
сегодня, 04:20
Фридман о возможности краткосрочного контракта Макдэвида и «Эдмонтона»: «Коннор как бы скажет: «Эй, я не позволю никому расслабиться»
3сегодня, 03:55
Плющев о КХЛ: «Составы меняются на 70-80% – это неправильно! Люди, которые якобы соображают в хоккее, они остаются на местах. Поэтому и роста нет никакого»
2сегодня, 03:45
Кэйл Флери подписал односторонний контракт с «Сиэтлом» на 950 тысяч долларов. Защитник провел 14 матчей в сезоне НХЛ
1сегодня, 03:20
Нельсон и Бонино вошли в тренерский штаб Мьюза в «Питтсбурге». Тодд ранее возглавлял фарм-клуб «Вашингтона»
сегодня, 03:10
Нильс Лундквист продлил контракт с «Далласом» на год, зарплата – 1,25 млн долларов. Защитник набрал 5 очков в 39 матчах сезона НХЛ
сегодня, 00:40