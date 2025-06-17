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UFC Fight Night в Баку: Хилл – Раунтри, Физиев – Бахамондес и другие бои

21 июня в Баку пройдет UFC Fight Night, турнир возглавит бой Джамала Хилла и Халила Раунтри.

В соглавном событии подерутся азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес.

Другие бои вечера:

● Тофик Мусаев (22-5) – Мыктыбек Оролбай (13-2);

Кертис Блейдс (18-5) – Ризван Куниев (13-2);

● Назим Садыхов (10-1) – Николас Мотта (15-5);

Мухаммад Наимов (12-3) – Богдан Град (15-2);

Тагир Уланбеков (16-2) – Азат Максум (17-1);

● Исмаил Наурдиев (24-7) – Пак Чон Ен (18-6);

● Дарья Железнякова (9-2) – Мелисса Муллинс (7-1);

● Ирина Алексеева (5-2) – Клаудия Сигула (6-2).

Начало предварительного карда – в 19:00 по московскому времени, основного – в 22:00. Трансляция будет доступна на «Матч ТВ», предварительный кард также покажет «Матч! Боец».

UFC проведет первый турнир в Азербайджане – на стадионе, где выступала Шакира, и с американцами в главном бою

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Ризван Куниев
logoРафаэль Физиев
logoКертис Блейдс
logoДжамал Хилл
logoUFC
Исмаил Наурдиев
logoТагир Уланбеков
logoMMA
logoДарья Железнякова
Мухаммад Наимов
logoАзат Максум
logoИрина Алексеева
logoХалил Раунтри
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