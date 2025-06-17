UFC Fight Night в Баку: Хилл – Раунтри, Физиев – Бахамондес и другие бои
21 июня в Баку пройдет UFC Fight Night, турнир возглавит бой Джамала Хилла и Халила Раунтри.
В соглавном событии подерутся азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес.
Другие бои вечера:
● Тофик Мусаев (22-5) – Мыктыбек Оролбай (13-2);
● Кертис Блейдс (18-5) – Ризван Куниев (13-2);
● Назим Садыхов (10-1) – Николас Мотта (15-5);
● Мухаммад Наимов (12-3) – Богдан Град (15-2);
● Тагир Уланбеков (16-2) – Азат Максум (17-1);
● Исмаил Наурдиев (24-7) – Пак Чон Ен (18-6);
● Дарья Железнякова (9-2) – Мелисса Муллинс (7-1);
● Ирина Алексеева (5-2) – Клаудия Сигула (6-2).
Начало предварительного карда – в 19:00 по московскому времени, основного – в 22:00. Трансляция будет доступна на «Матч ТВ», предварительный кард также покажет «Матч! Боец».
UFC проведет первый турнир в Азербайджане – на стадионе, где выступала Шакира, и с американцами в главном бою