Медведев о «Зените»: «Есть день столетия – 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас»
В «Зените» заявили, что юбилейный для клуба сезон только начинается.
«Есть день столетия – 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас», – сказал председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.
По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 66 очков, чемпионом стал «Краснодар». Петербуржцы также не вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России.
Александр Медведев: «Звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго. У нас нет целей, кроме чемпионства во всех видах спорта»
Что теперь будет с «Торпедо»?6382 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости