Медведев о «Зените»: «Есть день столетия – 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас»

В «Зените» заявили, что юбилейный для клуба сезон только начинается.

«Есть день столетия – 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас», – сказал председатель правления петербургского «Зенита » Александр Медведев .

По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 66 очков, чемпионом стал «Краснодар». Петербуржцы также не вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России.

Александр Медведев: «Звание спортивной столицы России занято Петербургом с полным правом и надолго. У нас нет целей, кроме чемпионства во всех видах спорта»