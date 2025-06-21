Директор «Торпедо» Скородумов арестован. Бухгалтер клуба Волкова отправлена под домашний арест
Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.
Также суд арестовал Скородумова и отправил под домашний арест бухгалтера московского клуба Елену Волкову, сообщает «Р-Спорт».
«Скородумову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Волковой меры пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в суде.