Плей-офф за выход в Ла Лигу. Финал. «Овьедо» примет «Мирандес» в ответном матче

«Овьедо» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче за выход в Ла Лигу.

Что теперь будет с «Торпедо»? 5536 голосов Оставят в РПЛ Накажут, скинут в лигу ниже Клуб умрет Поделитесь c миром своим ответом