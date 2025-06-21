Плей-офф за выход в Ла Лигу. Финал. «Овьедо» примет «Мирандес» в ответном матче
«Овьедо» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче за выход в Ла Лигу.
Плей-офф за выход в Ла Лигу
Финал
Ответный матч
Сегунда. Promotion Play-offs - Finals
21 июня 19:00, Нуэво Карлос Тартьере
Не начался
Первый матч: 0:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Что теперь будет с «Торпедо»?5536 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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