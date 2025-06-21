«Торпедо» выступит в РПЛ, несмотря на арест владельца, РФС не планирует менять состав участников лиги. Клубу грозит снятие до 15 очков и крупный денежный штраф («Первый спорт»)

«Торпедо» выступит в Мир РПЛ, несмотря на скандал с руководством.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо » Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», московский клуб примет участие в следующем сезоне Премьер-лиги. РФС не планирует менять состав участников нового сезона и отстранять автозаводцев.

При этом «Торпедо» грозит снятие до 15 очков и крупный денежный штраф за попытку повлиять на результаты матчей в ФНЛ .

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