«Торпедо» выступит в РПЛ, несмотря на арест владельца, РФС не планирует менять состав участников лиги. Клубу грозит снятие до 15 очков и крупный денежный штраф («Первый спорт»)
Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.
Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», московский клуб примет участие в следующем сезоне Премьер-лиги. РФС не планирует менять состав участников нового сезона и отстранять автозаводцев.
При этом «Торпедо» грозит снятие до 15 очков и крупный денежный штраф за попытку повлиять на результаты матчей в ФНЛ.
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