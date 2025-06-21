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Экс-порноактриса Бавель о Ямале: «Недавно он угрожал мне. Написал, чтобы я не рассказывала о нас»

Экс-порноактриса Клаудия Бавель заявила, что Ламин Ямаль ей угрожал.

Ранее девушка рассказала, что 17-летний вингер «Барселоны» забрасывал ее сообщениями, приглашая к нему домой и на частные вечеринки. По ее словам, она не захотела встречаться с несовершеннолетним. Вероятно, ее заявление было сделано на фоне слухов о романе Ямаля с 29-летней инфлюэнсером и OnlyFans-моделью Фати Васкес.

Сам Ламин так высказался о Бавель: «Я никогда ее не видел. Мы не встречались – я сказал ей нет. Я живу с мамой, она не пускает ни одну женщину в дом».

«Недавно он написал мне, угрожая, чтобы я ничего не рассказывала о том, что у нас с ним было. Просто представьте», – заявила Клаудия в интервью TardeAR.

Бавель, которой сейчас 29 лет, ранее была участницей скандальной истории с Икером Касильясом и Луишем Фигу. 

Она рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала», а затем в эфире Telecinco заявила, что на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, Фигу предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Позднее, когда Фигу пригрозил судебным иском, Клаудия отказалась от этих слов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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