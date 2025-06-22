«Овьедо» сыграет в Ла Лиге впервые со времен Онопко – с 2001 года. 40-летний Касорла забил «Мирандесу» с пенальти в ответном матче плей-офф

«Реал Овьедо» завоевал путевку в высшую лигу Испании.

Команда Велько Пауновича, в составе которой выступает 40-летний Санти Касорла , в финале плей-офф сначала проиграла «Мирандесу » со счетом 0:1, а затем победила его 3:1. Касорла забил первый гол своей команды – с пенальти.

«Овьедо » примет участие в розыгрыше Ла Лиги впервые с 2001 года. Тогда за астурийцев играл Виктор Онопко (ушел в «Райо Вальекано» в 2002-м).