«Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Боруссия» встретится с «Мамелоди Сандаунз» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

Что теперь будет с «Торпедо»? 5063 голоса Оставят в РПЛ Накажут, скинут в лигу ниже Клуб умрет Поделитесь c миром своим ответом