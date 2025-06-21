«Мамелоди Сандаунз» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Боруссия» встретится с «Мамелоди Сандаунз» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 2 тур
21 июня 16:00, TQL Stadium
Не начался
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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