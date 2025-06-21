Руководство «Витязя» сказало техперсоналу искать новую работу. Клуб закрывается («Матч ТВ»)

Руководители «Витязь» сказали техническому персоналу команды искать новую работу.

Как сообщает «Матч ТВ », 19 июня в «Витязе» состоялось собрание, на котором техническому персоналу команды сказали искать новую работу, потому что клуб закрывается.

«Это означает то, что «Витязь» не планирует существовать не только в КХЛ, но и в МХЛ , где выступают «Русские Витязи », – сообщил источник, приближенный к ситуации.

Ранее появилась информация , что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Сообщалось, что долги «Витязя» составляют около 400 млн рублей и клуб может покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Витязь » выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году.

Хоккеистам «Витязя» сообщили о закрытии клуба («РБ Спорт»)