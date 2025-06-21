Руководство «Витязя» сказало техперсоналу искать новую работу. Клуб закрывается («Матч ТВ»)
Руководители «Витязь» сказали техническому персоналу команды искать новую работу.
Как сообщает «Матч ТВ», 19 июня в «Витязе» состоялось собрание, на котором техническому персоналу команды сказали искать новую работу, потому что клуб закрывается.
«Это означает то, что «Витязь» не планирует существовать не только в КХЛ, но и в МХЛ, где выступают «Русские Витязи», – сообщил источник, приближенный к ситуации.
Ранее появилась информация, что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Сообщалось, что долги «Витязя» составляют около 400 млн рублей и клуб может покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Витязь» выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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