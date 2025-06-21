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  • Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»)
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Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»)

Менеджеры клубов НХЛ недовольны лишним весом и результатами тестов Ивана Рябкина.

По ходу прошедшего сезона 18-летний нападающий расторг контракт с «Динамо» по своей инициативе и отправился USHL, где он выступал за «Маскегон» и набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата при 70 минутах штрафа. В плей-офф форвард провел 14 игр и отметился 16 (7+9) баллами.

Иван Рябкин станет доступен для выбора на драфте НХЛ-2025.

Ранее сообщалось, что встречи российского хоккеиста с командами НХЛ в ходе драфт-комбайна прошли очень плохо, а некоторых случаях даже хуже, чем ожидалось. Отмечается, что игрок «будто был в ужасной форме».

«Менеджеры клубов были шокированы уже тем, какой Иван Рябкин толстый. Он приехал на комбайн НХЛ сразу после двухнедельного отдыха в Турции на all inclusive. Набрал лишний вес, после чего не смог попасть в топ‑25 ни по одному из тестов, которые предстояло выполнить новичкам.

Что подразумевается под «красными флагами»? Не только плохая физическая форма. Он может не прийти на тренировку, сославшись на плохое самочувствие, и даже не предупредить клуб.

На собеседованиях ведет себя как бык. Часто меняет агентов – так, от Моливера он недавно перешел к Теофаносу. Общее мнение: Рябкин талантливый, но лентяй и бездельник, который сам себя губит.

Все сходятся во мнении, что в первом раунде его не выберут. Хотя год назад он котировался под четвертым номером», – сообщил источник. 

Встречи Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо. Одна из команда посчитала «пустой тратой времени» интервью с форвардом, скаут анонимно назвал хоккеиста «красным флагом»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Пол Теофанос
logoМатч ТВ
logoИван Рябкин
logoДинамо Москва
Илья Моливер
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USHL
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