Экс-порноактриса Бавель: «Ямаль живет один, а не с матерью, утверждает, что отверг меня, но это он настаивал на встрече. Прекратите клевету, у меня не было отношений с несовершеннолетним»

Экс-порноактриса отвергла заявления Ламина Ямаля и попросила остановить клевету.

Ранее Клаудия Бавель рассказала , что 17-летний вингер «Барселоны» забрасывал ее сообщениями, приглашая к нему домой и на частные вечеринки. По ее словам, она не захотела встречаться с несовершеннолетним. Вероятно, ее заявление было сделано на фоне слухов о романе Ямаля с 29-летней инфлюэнсером и OnlyFans-моделью Фати Васкес.

Сам Ламин сказал о Бавель следующее: «Я никогда ее не видел. Мы не встречались – я сказал ей нет. Я живу с мамой, она не пускает ни одну женщину в дом».

«Я не хотела высказываться публично по этому поводу. Однако, поскольку Ламин Ямаль упомянул об этом, считаю уместным поделиться своей версией событий.

Он утверждает, что живет с матерью, но на самом деле живет один. Он говорит, что отверг меня, хотя именно он искал мой контакт и настаивал на встрече. Он отрицает, что мы встречались, несмотря на то, что мы пересекались на нескольких общественных мероприятиях. Я прошу прекратить оскорбительные и клеветнические сообщения.

Я никогда не имела никаких отношений с несовершеннолетним, не договаривалась о встрече с ним. У меня никогда не было планов, связанных с его славой или деньгами. Единственное, в чем мы согласны, – это то, что между нами не было никаких ситуаций.

За всеми заголовками и общественным мнением стоят люди. Я прошу о понимании и сдержанности», – заявила в соцсетях Клаудия Бавель.

Ранее экс-порноактриса была участницей скандальной истории с Икером Касильясом и Луишем Фигу.

Она рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала», а затем в эфире Telecinco заявила , что на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, Фигу предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Позднее, когда Фигу пригрозил судебным иском, Клаудия отказалась от этих слов.