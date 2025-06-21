Борис Ротенберг об увольнении сына из СКА: «После поражения люди забывают обо всех регалиях и достижениях – они только сплотились. Роман никогда не покинет хоккей»

Борис Ротенберг прокомментировал увольнение сына из СКА.

Ранее петербургский клуб уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера и назначил Игоря Ларионова.

– Как отреагировали на новость о его увольнении из СКА?

– Я знал, что так будет. Это хоккей.

После какого-то поражения люди забывают обо всех регалиях и достижениях, которые были до этого, а опираются на вылет из плей-офф.

Совсем молодая команда, новые игроки. Они только сплотились, начинали двигаться вперед, много уже сделали.

Но руководство приняло решение что-то изменить, запустить новую волну, взяли Ларионова. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Он же вернется к тренерской деятельности?

– Не мне это решать, однако он парень амбициозный, думаю, конечно, вернется.

Он хоккей никогда не покинет. Это его жизнь – с этим ложится спать и просыпается.

Он будет востребован, всегда создавал семейную атмосферу, любовь к хоккею, сплачивал людей, которые приходили на стадионы, создавал шоу.

Такой хоккей и должен быть, тренер должен быть многогранным, своей харизмой привлекать болельщиков к видам спорта, а для него хоккей – номер один, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг, отец Романа Ротенберга .