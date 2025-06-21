Медведев впервые за 15 месяцев вышел в финал ATP
Даниил Медведев стал финалистом турнира в Галле.
В полуфинале он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 7:6(3), 6:7(1), 6:4.
При счете 6:5 во втором сете Медведев упустил три матчбола на приеме.
Для Медведева это был 100-й матч против соперника из топ-10 рейтинга. Теперь его баланс составляет 48:52.
Победа над Зверевым стала для Медведева первой против топ-10 в этом сезоне.
Россиянин вышел в финал уровня ATP впервые с марта-2024, когда он боролся за титул в Индиан-Уэллс.
В целом для него это будет 39-й финал в карьере.
Последний титул Медведев выиграл в мае 2023-го в Риме. За победу в Галле он поборется с Кареном Хачановым или Александром Бубликом.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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