Медведев впервые за 15 месяцев вышел в финал ATP

Даниил Медведев стал финалистом турнира в Галле.

В полуфинале он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 7:6(3), 6:7(1), 6:4.

При счете 6:5 во втором сете Медведев упустил три матчбола на приеме.

Для Медведева это был 100-й матч против соперника из топ-10 рейтинга. Теперь его баланс составляет 48:52.

Победа над Зверевым стала для Медведева первой против топ-10 в этом сезоне.

Россиянин вышел в финал уровня ATP впервые с марта-2024, когда он боролся за титул в Индиан-Уэллс.

В целом для него это будет 39-й финал в карьере.

Последний титул Медведев выиграл в мае 2023-го в Риме. За победу в Галле он поборется с Кареном Хачановым или Александром Бубликом .