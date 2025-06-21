Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдове отменен после недопуска властями страны российских и белорусских спортсменов

Чемпионат Европы по кикбоксингу в Кишиневе не состоится.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов.

Ранее власти Молдовы не допустили на турнир участников из России и Беларуси. В соответствии с решением Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) россияне и белорусы должны были выступить c флагом и гимном.

Министерство образования и исследований Республики Молдова заявило о невозможности проведения чемпионата Европы в стране с участием российских и белорусских спортсменов, так как «мероприятие не было разрешено в соответствии с действующим законодательством и явно противоречит общественным интересам и демократическим принципам».

Турнир должен был пройти с 23 по 28 июня.

«Чемпионат Европы в Кишиневе отменен из-за запрета на участие в нем российских и белорусских спортсменов. Пройдут только соревнования среди несовершеннолетних спортсменов. Будем проводить турнир совместно с WKF, сейчас подбираем площадку для проведения его в 2026 году», – сказал Филатов.

Сборную России по кикбоксингу отстранили от чемпионата Европы в Кишиневе по решению властей Молдовы