«Интер» – «Урава Ред Даймондс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Интер» сыграет с «Урава Ред Даймондс» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

Что теперь будет с «Торпедо»? 5059 голосов Оставят в РПЛ Накажут, скинут в лигу ниже Клуб умрет Поделитесь c миром своим ответом