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«Интер» – «Урава Ред Даймондс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Интер» сыграет с «Урава Ред Даймондс» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Клубный чемпионат мира. 2 тур
21 июня 19:00, Lumen Field
Интер
Не начался
Урава Ред Даймондс

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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