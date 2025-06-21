«Интер» – «Урава Ред Даймондс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Интер» сыграет с «Урава Ред Даймондс» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 2 тур
21 июня 19:00, Lumen Field
Не начался
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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