Валерий Карпин: «Уж кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они, к сожалению, оказываются только на скамейке»
Валерий Карпин язвительно высказался о положении российских игроков в «Зените».
– Позиция «Зенита» по совмещению понятна: теперь все кандидаты в сборную захотят идти в «Динамо», потому что они точно будут играть у вас, как это вышло с Осипенко. Как будете это парировать?
– Зачем мне парировать что-то?
– То есть вы это не будете комментировать?
– Зачем? Осипенко был в «Динамо» еще до того, как я подписал контракт с клубом. Просто об этом никто не знает, а «Динамо» это не афишировало. Он перешел бы в клуб вне зависимости от того, буду я в «Динамо» или нет. Просто пример.
И уж кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они, к сожалению, оказываются только на скамейке, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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