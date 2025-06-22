Джон Джонс завершил карьеру. Том Аспиналл – новый чемпион в тяжелом весе

Об этом на пресс-конференции после турнира UFC в Баку заявил президент лиги Дана Уайт .

Джону Джонсу 37 лет, рекорд в MMA – 28-1. Он самый молодой чемпион в истории промоушена (23 года) – выступал в UFC с 2008 года и 11 раз защитил пояс в полутяжелом весе.

В тяжелом весе Джонс провел два боя, которые завершил досрочно: победил Сирила Гана и Стипе Миочича.

Новым чемпионом в тяжелом весе стал Том Аспиналл, который владел временным поясом.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший