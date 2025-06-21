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Конте о своих методах: «Когда слышу о «тяжелых» тренировках, улыбаюсь. Зидан и Дель Пьеро тренировались куда интенсивнее. Сегодня делают треть от того, что делали в наше время»

Антонио Конте не считает тренировки под его руководством тяжелыми.

– Все игроки, которых вы тренировали, признают вашу харизму, уникальный способ влиять на их мышление, но никто не обходится без фразы: «Да, но его тренировки чертовски тяжелые». Что вы делаете, когда кто-то жалуется?

– Однажды капитан «Челси» попросил снизить темп, уменьшить объемы видеоанализа. Я согласился, уважая их культуру, их подход к футболу. Когда ты в чужой стране, нужно быть осторожным, чтобы не перевернуть все с ног на голову.

И что? Мы проиграли два матча подряд, и я чуть не лишился работы.

С тех пор я решил: если мне суждено пойти ко дну из-за какого-то решения, я сделаю это по-своему, а не по чужой указке. Это и есть метод, «доверие к процессу», как говорят англичане. Держаться своих решений. Поиск всеобщего одобрения – это самоубийство.

А когда слышу о «тяжелых» тренировках, улыбаюсь. Зидан и Дель Пьеро тренировались куда интенсивнее. Сегодня мы делаем треть от того, что делали в наше время, – сказал главный тренер «Наполи».

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
logoАнтонио Конте
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoЗинедин Зидан
logoНаполи
logoЧелси
logoАлессандро Дель Пьеро
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