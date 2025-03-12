  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак про Вендела и расизм: «Все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает»
25

Семак про Вендела и расизм: «Все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает»

Сергей Семак заявил, что Вендел переживает из-за расистского скандала.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

Сегодня Вендел пропустил матч с «Ростовом» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России из-за болезни

– Вендел заболел. Как он себя морально чувствует после ситуации в Воронеже?

– Знаете, все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает, но не приехал из‑за состояния здоровья.

Не могу сказать, как все серьезно. Это заболевание из разряда ОРВИ. Не буду судить о сроках выздоровления, – сказал главный тренер «Зенита». 

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление Вендела и эпизоды расизма на матче «Зенита» с «Факелом» 13 марта. КДК ранее запросил видео с камер стадиона воронежского клуба, но выяснилось, что на видеозаписях нет звука. «Факел» пояснил, что для записи звука требует специальное оборудование, в частности, направленные микрофоны дальнего действия, которыми клуб не располагает. Кроме того, соответствующий приказ МВД не содержит требований о наличии подобного оборудования.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoСергей Семак
logoFONBET Кубок России
logoВендел
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
дискриминация
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак про 1:0 с «Ростовом»: «У «Зенита» получилась хорошая комбинация, и мы довели матч до трудной победы. Качество поля вряд ли бы позволило играть по‑другому»
8сегодня, 17:42
Вендел не сыграет с «Ростовом» из-за болезни
33сегодня, 15:02
Семак перед «Ростовом» в Кубке России: «Зенит» едет, чтобы победить, как и в каждом матче независимо от турнира. Все будут играть в полную силу»
13вчера, 14:13
Семак о травме Вендела в матче с «Динамо»: «Грубый фол стал определяющим. Медштаб определяет, насколько она тяжела и сколько займет реабилитация»
2112 августа 2024, 11:09
Главные новости
Ван Дейк извинился за слова «Бро, это не Лига 1» перед Кампушем и Аль-Хелайфи и сказал, что «ПСЖ» – сильнейший соперник за три года (RMC Sport)
4 минуты назад
ЦСКА – «Динамо». 2:1 – Кисляк забил, Маухуб удален! Онлайн-трансляция
609 минут назадLive
«Аль-Хилаль» предлагает ван Дейку более 20 млн евро в год. Защитник «Ливерпуля» еще не ответил (L’Equipe)
721 минуту назад
«Арсенал» не уволит Артету. Микеля считают ключевым элементом проекта
1027 минут назад
Мбаппе включен в старт «Реала» на игру с «Атлетико». У форварда был мышечный дискомфорт
1139 минут назад
«Винисиус много болтает и провоцирует. В «Реале» 7-8 игроков с таким же цветом кожи, но проблемы только у него». Экс-капитан Парагвая Гамарра о бразильце
2453 минуты назад
«Арсеналу» интересен Гимараэс. «Ньюкасл» отпустит хавбека за 60 млн фунтов, если не выйдет в ЛЧ (As)
12сегодня, 18:01
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
сегодня, 18:00Спецпроект
Боссы «Барселоны» предпочли бы сыграть с «Боруссией», а не «Лиллем». Игрокам и тренерам все равно – они верят, что могут победить и проиграть кому угодно
19сегодня, 17:52
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Лилля», «Арсенал» сыграет с ПСВ, «Астон Вилла» – с «Брюгге»
154сегодня, 17:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Лилль» – «Боруссия». 1:1– Джан забил с пенальти. Онлайн-трансляция
145 минут назадLive
Экс-президентов «Барсы» Бартомеу и Роселя вызвали в суд по делу Негрейры. Они дадут показания в июне
230 минут назад
Кобель пропустил между ног после удара Дэвида. Вратарь «Боруссии» пытался поймать мяч после удара форварда «Лилля»
852 минуты назадФото
Тренер «Ростова» Альба о 0:1 от «Зенита»: «Понравилось, что ребята сражались до последнего. У нас было много шансов забить»
11сегодня, 17:47
Аморим о Рэтклиффе: «У нас хорошие отношения с самого первого дня, мы честны друг с другом. Хорошо, что меня публично поддержали»
сегодня, 17:39
«Зенит» не проигрывает в текущем розыгрыше Кубка России – 8 побед, 1 ничья
4сегодня, 17:14
«Зенит» обыграл «Ростов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ – 1:0. Забил Кассьерра
38сегодня, 17:13
Филимонов о желании Мостового тренировать в РПЛ: «Хотеть можно все что угодно, но реалии немного другие. У меня есть всевозможные лицензии, но в профессиональные команды не зовут»
5сегодня, 16:55
Селюк о «Факеле»: «Не может идентифицировать фанатов – должен быть наказан. Если захотеть, сейчас можно определить, какую сигарету курит человек на Тверской. И смысл биться за Fan ID, если он не работает?»
6сегодня, 16:48
Мостовой о стажировке в Китае: «За деньги да. Просто так туда, конечно, я не поехал бы»
16сегодня, 16:13