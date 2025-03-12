Семак про Вендела и расизм: «Все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает»

Сергей Семак заявил, что Вендел переживает из-за расистского скандала.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

Сегодня Вендел пропустил матч с «Ростовом » в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России из-за болезни .

– Вендел заболел. Как он себя морально чувствует после ситуации в Воронеже?

– Знаете, все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает, но не приехал из‑за состояния здоровья.

Не могу сказать, как все серьезно. Это заболевание из разряда ОРВИ. Не буду судить о сроках выздоровления, – сказал главный тренер «Зенита ».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление Вендела и эпизоды расизма на матче «Зенита» с «Факелом» 13 марта. КДК ранее запросил видео с камер стадиона воронежского клуба, но выяснилось, что на видеозаписях нет звука. «Факел» пояснил , что для записи звука требует специальное оборудование, в частности, направленные микрофоны дальнего действия, которыми клуб не располагает. Кроме того, соответствующий приказ МВД не содержит требований о наличии подобного оборудования.