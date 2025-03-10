КДК 13 марта рассмотрит удаление Вендела и эпизоды расизма на матче «Зенита» с «Факелом». Божин приглашен на заседание
Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
Таже сообщалось, что на 65-й минуте матча защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака». Помим этого, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.
Сообщалось, что «Зенит» намерен добиться отмены красной карточки бразильца через КДК РФС.
Кроме того, стало известно, что Божин был вызван на заседание комиссии.
«Из общих источников и по материалам СМИ рассмотрим видео с участием защитника «Факела» Сергея Божина. Игрок приглашен на заседание», – сказал для «Спорт-Экспресса» председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Божин отрицает, что сказал «макака» в матче с «Зенитом»: «Игроки регулярно вступают в перепалки, эмоции зашкаливают. Я не говорил того, что мне приписывают – не позволю голословно себя обвинять»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий