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КДК 13 марта рассмотрит удаление Вендела и эпизоды расизма на матче «Зенита» с «Факелом». Божин приглашен на заседание

Заседание КДК по итогам матча «Зенита» с «Факелом» пройдет в четверг, 13 марта.

Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

Таже сообщалось, что на 65-й минуте матча защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака». Помим этого, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.

Сообщалось, что «Зенит» намерен добиться отмены красной карточки бразильца через КДК РФС.

Кроме того, стало известно, что Божин был вызван на заседание комиссии.

«Из общих источников и по материалам СМИ рассмотрим видео с участием защитника «Факела» Сергея Божина. Игрок приглашен на заседание», – сказал для «Спорт-Экспресса» председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Божин отрицает, что сказал «макака» в матче с «Зенитом»: «Игроки регулярно вступают в перепалки, эмоции зашкаливают. Я не говорил того, что мне приписывают – не позволю голословно себя обвинять»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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