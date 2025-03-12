Вендел не сыграет с «Ростовом» из-за болезни
Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит матч с «Ростовом» из-за болезни.
Об этом сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
«Вендел заболел», – сказал Семак.
«Зенит» сыграет с «Ростовом» в гостях в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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