Вендел не сыграет с «Ростовом» из-за болезни

Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит матч с «Ростовом» из-за болезни.

Об этом сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак .

«Вендел заболел», – сказал Семак.

«Зенит » сыграет с «Ростовом » в гостях в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.