Семак перед «Ростовом» в Кубке России: «Зенит» едет, чтобы победить, как и в каждом матче независимо от турнира. Все будут играть в полную силу»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в Фонбет Кубке России.

Завтра команды сыграют в Ростове-на-Дону в первом полуфинале Пути РПЛ.

– Учитывая предстоящий матч чемпионата со «Спартаком», насколько масштабной может оказаться ротация в кубковой встрече с «Ростовом»?

– К сожалению, есть микроповреждения, которые не позволят некоторым нашим игрокам принять участие в кубковой встрече. Есть и другие аспекты, которые мы должны учитывать. Поэтому насколько серьезной будет ротация, окончательно определимся после предыгровой тренировки.

– Насколько изменилась игра «Ростова» после ухода Валерия Карпина?

– Исходя из того, что мы видим, и тех полей, на которых приходится играть, модель осталась прежней. Возможно, игра «Ростова» чуть упростилась, стало больше борьбы, но рисунок остался. Команда действует в привычной для себя манере и на сегодня играет достаточно хорошо.

– После игры в Ростове будет ответный матч в Санкт‑Петербурге, а проигравший по итогам двухраундового противостояния продолжит борьбу в Кубке в Пути регионов. Не снижается ли в связи с этим мотивация в ближайшей встрече?

– Думаю, что нет. Сейчас у Кубка России такой формат со своими плюсами и минусами. Мы едем в Ростов, чтобы постараться победить. Именно так подходим к каждому матчу, независимо от турнира. То же самое относится и игрокам «Ростова». Поэтому все футболисты, оказавшиеся на поле, будут действовать в полную силу.

– Как строится тренировочный процесс в таком плотном графике, и можно ли его назвать полноценным?

– Это сделать сложно, в том числе учитывая логистику наших выездных матчей. Но мы подстраиваемся под существующий график, готовимся. На какие‑то серьезные изменения у нас немного времени, поэтому важно поддерживать форму тем, кто играет меньше, и восстанавливать тех, кто играет больше, – сказал главный тренер «Зенита ».